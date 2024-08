MXGP Jeffrey Herlings vince anche gara-2 del GP d’Olanda Due italiani in top 10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Il weekend perfetto.si prende-2 e conquista il GP, appuntamento numero sedici del Mondiale 2024 di motocross, classe, gestendo con estrema facilità la prova in un tracciato dove ha trovato un grande, se non grandissimo, feeling. Il pilota di casa, terzo già dopo la prima curva, si è ritrovato ad attaccare Glenn Coldenhoff (Fantic) già nel secondo giro, puntando poi Jorge Prado (GasGas) e, successivamente, Tim Gajser (Honda), superandoli con le solite magie al decimo giro per poi staccarsi sempre di più. Al traguardo il pilota della KTM fermerà il crono su 35:08.709, precedendo così la furia rossa Prado, secondo con un gap di 9.413 davanti a Gajser, terzo a 11.378 dal leader. Molto bene poi l’Husqvarna di Mattia Guadagnini, settimo a 1:01:385, così come Andrea Bonacorsi (Yamaha), nono a 1:11:940.