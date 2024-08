Zelensky | rafforzate posizioni a Kursk

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 17 agosto 2024) 13.40 L'esercito ucraino "sta rafforzando le sue" nella regione russa di. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, a oltre 10 giorni dal lancio dell'offensiva di Kiev in territorio russo. Nonostante le truppe russe abbiano effettuato decine di assalti in direzione di Pokrovsk,la situazione è "sotto controllo", aggiunge. Ringrazia i militari, anche per i soldati russi fatti prigionieri che diventano oggetto di scambio con quelli ucraini.