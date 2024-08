La donna in mare | tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 16 agosto 2024) Lain: trama, cast e streaming delsu Rai 2 Questa sera, 16 agosto 2024, su Rai 2 in prima serata e in prima visione va in onda ilLain. Un avvincente giallo tedesco del 2023 diretto da Thomas Berger. Vediamo insieme trama e cast e tutte le informazioni. Trama Dopo aver ricevuto un messaggio inquietante dall’ex collega Hella Christensen, il detective Simon Kessler parte per Nordholm consapevole che deve esserle successo qualcosa di brutto. La barca a vela di Christensen viene trovata abbandonata inaperto e vengono rinvenute macchie del suo sangue, eppure non c’è traccia della. Nel frattempo, la squadra investigativa registra anche la morte della quindicenne Viviane, trovata nei boschi dalla sua amica Charlotte Broder e probabilmente morta per overdose. Kessler, intanto, si rende conto di quanto poco sapesse sulla vita dell’ex collega.