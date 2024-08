Marco Tullio Giordana | Conosco la vergogna | per questo la racconto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Vicenza, 1980. In una ricca famiglia borghese, nasce una bambina. Ma la gioia si trasforma subito in sgomento: la bimba non è esattamente come tutte le altre. Ha sul viso una grande macchia rossa – una voglia, si diceva un tempo – che le si stende dalla guancia fino giù al collo. E per la madre – interpretata da Valentina Bellé – questa difformità diventa un problema, al limite dell’ossessione. È l’inizio de La vita accanto, il film dipresentato in prima mondiale fuori concorso al festival di Locarno, dove– nato a Milano 73 anni fa – ha ricevuto un Pardo speciale d’onore alla carriera. Una carriera iniziata proprio qui, con il Pardo d’oro vinto dal regista milanese nel 1980 per il suo film d’esordio, Maledetti vi amerò.