In auto sirena come quella delle forze dell’ordine denunciati due rom

(Di martedì 13 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAlla vista dei carabinieri hanno accelerato cercando di sfuggire al controllo. Ma sono stati bloccati dopo un inseguimento che si è concluso a Lago Patria, alla periferia di Giugliano. La vicenda ha avuto inizio in via Staffetta quando i carabinieri hanno notato una vettura che procedeva a velocità sostenuta ma accortosi della presenza dei militari il conducente ha tentato la fuga. La pattuglia ha bloccato i due fuggitivi ed ha scoperto che uno di questi, il passeggero, ha appena 16 anni. Alla guida un 37enne, entrambi residenti nel campo rom di Secondigliano. Nel veicolo, un sistema per attivare unautilizzata dalle. La targa è risultata contraffatta ed è stata poi sequestrata. Sono statiper resistenza a pubblico ufficiale e possesso di segni distintivi contraffatti.