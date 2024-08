Cash trapping cos’è la truffa che ruba i soldi direttamente dal bancomat | come difendersi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 13 agosto 2024) Si scrive “”, si legge “”: tramite questa semplice quanto subdola procedura i malintenzionati sono in grado di sottrarre ai malcapitati ingenti somme di denaro e senza compiere alcuno sforzo.significa, letteralmente, “intrappolamento del denaro” o “blocco del denaro”. Chi lo mette in pratica inserisce delle stanghette (metalliche o in plastica) nei fori d’uscita degli Atm così da impedire l’erogazione del denaro. Chi si era recato ala prelevare rimane così a secco. Più tardi arriverà sul posto il malintenzionato, che rimuoverà la stanghetta e preleverà il denaro. Periodi e aree a rischio Ladelpuò essere messa in atto in qualsiasi momento, ma è particolarmente efficace la sera, nel weekend e nei giorni festivi quando le banche e gli uffici postali sono chiusi.