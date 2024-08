L’atleta muore mentre nuota ma le gare continuano L’italiana Fuliano si ritira | Assurdo dovevano fermare tutto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 11 agosto 2024) Giovedì scorso, il mondo del CrossFit ha subito un duro colpo con la tragica morte di Lazar Dukic, atleta serbo di 28 anni, annegato durante una gara di nuoto dei CrossFit Games in Texas. Dukic, considerato uno dei migliori atleti europei, ha perso la vita nelle acque torbide del lago Marine Creek, trasformando quello che doveva essere un momento di gloria in una tragedia indescrivibile. Lazar Dukic aveva conquistato la scena internazionale del CrossFit, classificandosi 88esimo nel ranking mondiale e portando la bandiera della Serbia ai CrossFit Games dal 2021. La sua familiarità con il "floor" dei Games, noti come le "Olimpiadi" del CrossFit, non lasciava presagire un simile destino.