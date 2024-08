Delusione ed enorme fallimento | Tamberi pesante crollo dopo la finale | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) "Voglio solo dirvi grazie Grazie a tutti voi perché state trasformando, con le vostre parole, in un'impresa quello che io vivo dentro di me come unaed un": Gianmarcotorna sulla giornata di ieri, quando è stato eliminato dallaolimpica di salto in altoaver avuto non pochi problemi fisici, attraverso i propri canali social. Prima della gara, infatti, il campione di Tokyo 2020 ha dovuto fare i conti con due coliche renali che lo hanno messo a dura prova. "Grazie di essermi stati a fianco e per avermi sostenuto in una settimana fisicamente ma soprattutto mentalmente devastante - ha proseguitonel post Instagram -. Grazie perché seppur consapevole di uscirne sconfitto, ora che questa agonia è finalmente finita, una piccola vittoria riesco a vederla, e questa vittoria siete voi.