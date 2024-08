Son and Bone massacra i dinosauri nel nuovo Gameplay Trailer

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di sabato 10 agosto 2024) Se siete appassionati di Jurassic Park e Turok, allora sarete lieti di sapere che è in arrivo unFPS dal nome Son and, in uscita su PS5, il quale vi porterà a imbracciare armi da fuoco di ogni sorta, trucidando ondate didi ogni tipo. Son andin azione nelIl gioco è ambientato nella cittadina di Pathwork in Montana, dove alcuni fuorilegge prendono in ostaggio uno degli abitanti di una fattoria. Il protagonista, lo sceriffo della cittadina, dovrà intraprendere un lungo viaggio per liberarlo, trovandosi però di fronte a qualcosa di inaspettato, delle creature preistoriche. Come anticipato è uno sparatuto in prima persona veloce e frenetico, che richiama DOOM per certi versi, ma con meccaniche ovviamente moderne.