Mucillagini all’attacco Ma il turismo resiste | E aiuti per i pescatori

(Di venerdì 9 agosto 2024): una notizia buona ed una cattiva. Quella buona "è che negli hotel della città non sono arrivate disdette di prenotazioni anche se è vero che i turisti presenti storcono un po’ la bocca per le condizioni del mare", dice Marco Filippetti presidente degli albergatori. Che aggiunge un altro dato in questa estate ormai al giro di boa: "L’unica cosa buona è che si stanno rivedendo gli stranieri soprattutto tedeschi, austriaci e svizzeri. Effetto Rof? No, non c’entra assolutamente nulla è un trend che sta andando avanti da luglio. Comunque nessuna disdetta legata alle condizioni del mare". Quella cattiva è che poche persone, soprattutto nel pomeriggio, si tuffano in acqua per evitare l’effetto colla ed anche perché qualcuno lamenta irritazioni della pelle.