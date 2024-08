Il programma delle Olimpiadi di venerdì 9 agosto | orari e italiani in gara

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2024) La giornata alledi Parigi 2024 si è conclusa con altre soddisfazioni e medaglie: l’oro della coppia Tita-Banti nel Nacra 17 misto e l’argento di Tacchini-Casadei nello sprint doppio 500 m maschile. In apertura il bronzo Ginevra Taddeucci nella 10 km di fondo. Il bottino dell’Italia nel medagliere è adesso di 30 medaglie (10 ori, 11 argenti e 9 bronzi). E’ già alta la tensione per le gare di. Attesa per la 10 km di nuovo con Paltrinieri e Acerenza. In finale nel kite spazio a Pianosi. Poi staffetta 4×100, ciclismo e sollevamento pesi.