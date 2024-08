Abdullah Öcalan | il Mandela curdo dimenticato in una prigione turca nel silenzio della comunità internazionale

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 9 agosto 2024) Da almeno quattro anni non vede i familiari, gli avvocati da cinque. Sta in cella 23 ore al giorno, e 24 durante il fine settimana. Non ha contatti con nessuno, gli sono vietate telefonate e lettere da più di tre anni, e dal giornosua cattura, nel 1999, le comunicazioni sono sempre state a singhiozzo. Le condizioni di detenzione di, leader del popolo, da 25 anni in isolamento a ?mral?, una piccola isola nel Mar di Marmara, in Turchia, violano tutte le convenzioni internazionali e persino le leggi locali. Da diversi anni, decine di organizzazioni in tutto il mondo si mobilitano con appelli alle istituzioni internazionali, veglie e marce, per chiedere che le sue condizioni migliorino, per la sua libertà, e per una soluzione politica alla questione curda. Ma la Turchia, da sempre, si oppone in tutti i modi.