Abodi mette alla porta Gravina | il ‘foglio di via’ sotto l’ombrellone in una calda estate

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2024) C’era una volta un periodo in cui il Ministroe il Presidente FIGCandavano d’accordo. Unità di intenti e di visioni. Ma – è noto – le cose cambiano e, a volte, anche di 180 gradi. In una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, inevitabilmente, è chiamato ad esprimersi sulla gravissima crisi – tecnica e politico-gestionale – del calcio italiano. Lo avevamo già scritto da queste colonne,ha i giorni contati e sente il fiato sul collo. L’ultimo tentativo è congelare la situazione, approfittare della norma federale che obbliga a un rinvio in caso di assemblea statutaria esperare, pregare. Fermo, immobile. E proprio questo immobilismo – espressoforma di valutazione di carattere generale – spingenell’intervista a dichiarare: “non sempre si può aspettare che le cose succedano, a volte bisogna farle succedere”.