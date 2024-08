Mario Rui non ci sarà per la Coppa Italia è in permesso fino all’11 agosto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 6 agosto 2024)Rui è in, quindi salterà laRui ha lasciato oggi il ritiro di Castel di Sangro. Il Napoli fa sapere che il calciatore portoghese ha avuto giorni di permsso. Quindi nondisponibile per la prima uscita stagionale ufficiale del Napoli di Conte, ossia la sfida didel 10contro il Modena (al Maradona).Rui sembra essere uno dei tanti calciatori destinati a lasciare il Napoli. Conte ha promosso undici calciatori del Napoli, gli altri sono sotto esame. Osimhen-Lukaku, è stallo (Sky) Per Sky Sport Francesco Modugno in collegamento da Castel di Sangro: «Osimhen si muove o no? Verrebbe da dire nì. Non è facile trovare una soluzione. Già quando hanno rinnovato, le parti erano d’accordo per trovare una soluzione migliore per il Napoli e una squadra che fosse adeguata al livello del calciatore.