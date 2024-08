Cyberattacco durante i Giochi di Parigi | colpito anche il Louvre

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 6 agosto 2024) Sarebbero stati “attaccati” almeno 40 musei Nella notte tra il 3. 4 agosto,e iOlimpici disono state vittime di un. Stando a quanto riporta nelle ultime ore Le Parisien sarebbero stati colpiti oltre 40 musei, Tra questi ci sarebberoil Grand Palais, che ha ospitato le gare di scherma il museo del Louve. Gli autori dell’attacco avrebbero, come spiega Open, “lanciato un ransomware, un programma malevolo in grado di limitare l’accesso al sito “infettato”, in attesa di ricevere un riscatto in denaro per renderlo di nuovo disponibile”. Si è cercato, con questa mossa, di ottenere dati privati e poi minacciare di diffonderli. Al momento le autorità francesi stanno indagato per capire chi possano essere i colpevoli. Si pensa che entro 48 ore possano essere diffusi i dati.