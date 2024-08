Senna di nuovo inquinata dopo le piogge notturne salta l’allenamento di triathlon Organizzatori | Siamo fiduciosi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Ci ri: qualità delle acque peggiorata, allenamento diannullato, ma solito ottimismo degliper i prossimi giorni. Continua ad essere a dir poco problematico il rapporto delle Olimpiadi con le gare di nuoto nella. Alle prime ore di oggi, sabato 3 agosto, chi dirige i Giochi di Parigi ha comunicato che in seguito ai test sulle condizioni delle acque del fiume la parte di nuoto delle sessioni pianificate per la staffetta mista non si è svolta come previsto. Il fiume, insomma, è tornato ad essere troppo inquinato. Entrambe le gare individuali si sono svolte all’inizio della settimana, ma soloche la gara maschile è stata posticipata di un giorno e si è svolta mercoledìquella femminile. In precedenza,di nuoto era stato annullato due volte per motivi di sicurezza dei concorrenti.