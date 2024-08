L’Empoli fa le prove generali verso il debutto Virata sulla difesa a tre davanti tanta fantasia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) La sfida odierna al recente passato, contro la Sampdoria dell’ex ds azzurro Pietro Accardi, è la quinta amichevole pre-campionato del. Una sorta di prova generale in vista dei primi appuntamenti ufficiali. Questo pomeriggio il fischio d’inizio è alle 18 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena (sarà possibile seguire la radiocronaca diretta del match su Radio Lady). Gli ultimi allenamenti hanno indicato come Roberto D’Aversa abbia ormai virato definitivamente sul 3-4-2-1, modulo che specialmente in attacco può diventare molto fluido a seconda dei movimenti degli interpreti, trasformandosi in un tridente o in un reparto a due punte vicine e un trequartista alle spalle. In partenza i due giocatori sotto punta saranno, come nel precedente test contro lo Spezia, Fazzini ed Esposito che possono garantire proprio questa duttilità al modulo.