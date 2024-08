Incidente a Faenza | auto contro moto muore noto commerciante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024), 3 agosto 2024 – Un tragicostradale è costato la vita giovedì sera a Stefano Bettoli, 54ennefaentino. Erano le circa le 22.20 quando in via Piero della Francesca all’altezza dell’incrocio con via Donatello una Peugeot 2008 di colore rosso, condotta da un 34enne anch’egli faentino che stava viaggiando in direzione Bologna e si apprestava a svoltare proprio in via Donatello, è entrata in collisione con unaYamaha blu, di grossa cilindrata, che in quel momento stava percorrendo via Piero della Francesca in direzione opposta. Uno schianto violentissimo nel quale il mezzo a due ruote ha colpito la parte anteriore destra e il cofano dell’mobile, e ilciclista è stato sbalzato sul parabrezza e sul tetto della vettura, nella quale oltre al conducente 34enne viaggiavano anche la moglie incinta e il figlio piccolo.