Calendario scherma oggi orari Olimpiadi 2024 | programma sabato 3 agosto tv tabellone dell’Italia

(Di sabato 3 agosto 2024), va in scena la prova a squadre di sciabola femminile per quel che riguarda laalledi. Siamo arrivati al penultimo giorno di gara sulle pedane del Grand Palais, eper l’Italia si annuncia undi sofferenza. Per provare ad arrivare in zona medaglia le sciabolatrici dovranno fare un mezzo miracolo. Il terzetto titolare sarà quello visto nella gara individuale, dove tutte le azzurre sono purtroppo uscite al primo turno. Chiara Mormile, Michela Battiston e Martina Criscio vanno a caccia del riscatto, con la riserva che sarà Irene Vecchi. L’esordio ai quarti di finale (13.00) sarà difficilissimo, contro l’Ucraina del bronzo individuale Olga Kharlan. Le ucraine sono una squadra trascinata dalla propria campionessa, numero tre del seeding e veramente difficile da battere.