La Spezia Sopralluogo del Sindaco ai lavori di miglioramento delle tubazioni collegate all’acquedotto di Fornola

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 2 agosto 2024) Venerdì mattina ildellaPierluigi Peracchini si è recato nel quartierePianazze dove è in corso un importante intervento didi Campo Pozzi a, che forniscono acqua nelle abitazioni della città e di diversi comuni limitrofi. In particolare ivengono svolti per ridurre e stabilizzare la pressione dell’intero acquedotto, al fine di abbattere le perdite e ridurre drasticamente le rotture dei tubi, portando a meno sprechi e un risparmio per tutti i cittadini. Ile Presidente della Provincia dellaPierluigi Peracchini dichiara: “Il Piano contro la dispersione idrica che utilizza fondi del Pnrr è stato firmato poco tempo fa dalla Provincia, ma siamo già al lavoro.