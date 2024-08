Due diciottenni denunciano | Stuprate da due uomini che ci hanno fatto ubriacare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Dopo averle fattelecostrette a subire rapporti sessuali completi. Due giovanissime, una con una grave patologia,denunciato lo stupro subito da entrambe da parte di dueche sono stati identificati e arrestati. Secondo la ricostruzione le due giovani, 18enni, si sono fidate delle premure e delle attenzioni che un uomo aveva mostrato nei loro confronti mentre passeggiavano in strada. Ma l’incontro, per le vittime, originarie una della provincia di Roma e l’altra dell’hinterland di Viterbo, si è trasformato in un incubo. Le violenze, secondo quanto riporta Lapresse, sono avvenute nella zona della Borghesiana, in un’abitazione all’ultimo piano di una palazzo in via Torregrotta. Le vittime sono poi riuscite e a chiamare il 112.