Carini-Khelif Pellegrini | La caccia alle streghe mi fa vomitare Angela non poteva essere serena così come l’avversaria

(Di venerdì 2 agosto 2024) Nel dibattito che si è scatenato negli ultimi due giorni relativo all’incontro di boxe tra l’azzurrae l’algerinaentra anche Federica. “Io – spiega la campionessa azzurra in un’intervista a La Stampa – sono inclusiva sempre e a prescindere, nello sport però esiste la fisiologia ovvero ilci presentiamo non ilsiamo oci sentiamo ed esistono delle regole. Siamo tutti socialmente aperti e io sono felice se una persona trans decide di cambiare genere perché significa che ha trovato il proprio ben, ma poi non credo che sia lecito vedere chi decide per una transizione da uomo o donna rientrare nella categoria sportiva femminile. I tempi di un effettivo cambio ormonale e di forza e di potenza sono troppo lunghi e non sono compatibili con la competizione.