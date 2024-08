Al-Khelaifi e l’offerta bassissima per Osimhen | vuole ‘costringere’ il Napoli ad accettare

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il PSGcostringere ilad accettadi fine mercato per Victor: tutti i dettagli della trattativa Quello che sta succedendo con Victorha del clamoroso e la sensazione è che la situazione non si sbloccherà prima degli ultimi giorni di mercato. Ilha trovato l’anno scorso l’accordo per un rinnovo a 10 milioni l’anno e 130 milioni di clausola. Ma Calenda non ha portato offerte degne di nota, nemmeno che si avvicinano al valore della clausola. Il centravanti nigeriano viene sistematicamente escluso dalle amichevoli, ildeve cederlo per una questione di bilancio. Non può sostenere un ingaggio così alto, che tra l’altro fa un danno anche alle altre trattative per il rinnovo, come quella di Khvicha Kvaratskhelia che percepisce poco più di un milione l’anno.