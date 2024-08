Nuova Legge Liste di attesa 2024 è in Gazzetta | cosa cambia per visite e Cup

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il decreto sullediè diventatoed è approdato inufficiale. Il via libera definitivo era stato dato dalla Camera in data 24 luglio, per poi approdare inil 31 lugliocon lan. 107 del 29 luglio. Sono state introdotte nuove regole per riuscire a ridurre i tempi didi una vista medica con il sistema sanitario nazionale. Il provvedimento, già pubblicato inufficiale a giugno, con le misure urgenti per la riduzione dei tempi delledidelle prestazioni sanitarie, è quindia tutti gli effetti.