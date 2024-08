Bufera alle Olimpiadi Carini si ritira dal match contro Khelif | Colpi molto forti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 agosto 2024) È durato circa 45 secondi ildi AngelaImanenella categoria 66 kg del torneo di boxedi Parigi 2024. Dopo una prima interruzione, l'azzurra si èta nel corso del primo round, consegnando la vittoria alla pugile algerina, che avanza così ai quarti di finale. Subito dopo, l'atleta campana si è inginocchiata al centro del ring in segno di disperazione. Decisione, quella dell'azzurra, che è stata preceduta da discussioni e polemiche legate alla presenza dell'atleta africana in una competizione femminile.lo scorso anno è stata esclusa dai Mondiali, organizzati dall'International Boxing Association, per i livelli elevati di testosterone. Il Cio, però, ha reso noto che tutte le atlete iscritte ai Giochi rispettano i requisiti. "Non me la sono più sentita di combattere dopo il primo minuto.