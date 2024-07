Roma brucia ancora Maxi incendio a Monte Mario

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) AGI - Fiamme nell'area verde di via Romeo Romei, dietro la Corte d'Appello di. Diverse le auto parcheggiate al bordo della strada e alcune sono state lambite dal rogo. Dal cortile esterno del tribunale è stato azionato un idrante per cercare di arginare il fuoco. Sul posto le forze dell'ordine e anche il pm di turno. A causa deldivampato nei pressi del tribunale penale dial momento risultano chiuse al traffico dalla polizia locale diCapitale: viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e Viale Falcone e Borsellino, in entrambi i sensi di marcia, via Romeo Romei, dove le fiamme sono divampato, e via Faravelli. È stata disposta anche la chiusura di Lungotevere Oberdan e Lungotevere della Vittoria, per consentire l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco. Sul posto presente anche personale dei Gruppi Gpit, Cassia e