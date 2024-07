Parigi 2024 l’Italia fa 13 | due argenti da Canottaggio e Tiro al volo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Continuano a regalare tante soddisfazioni le prove degli atleti azzurri alla rassegna olimpica in corso di svolgimento nella capitale francese Proseguono le gare nella kermesse olimpica e anche la quinta giornata ha regalato altre due splendide medaglie al. Due meravigliosiarrivati in due specialità che da tempo mancavano nel medagliere azzurro, ma che sempre alle Olimpiadi hanno regalato tante soddisfazioni. Il, con il quattro di coppia maschile che dopo sedici anni torna di nuovo sul podio, e ilfemminile dodici anni dopo l’oro di Jessica Rossi a Londra. Stravolti dalla fatica, ma soddisfatti per la medaglia d’argento – Cityrumors.it – Ansa foto Salgono così a 13 le medaglie totali delalla quinta giornata di gara, 3 ori, 6e 4 bronzi che portano gli azzurri all’ottavo posto assoluto nel medagliere generale.