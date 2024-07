LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | inizia il quarto di finale degli sciabolatori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA1-1. Questa volta la stoccata è di Samele. 0-1. Attacco del magiaro che sblocca il risultato. ITALIA-UNGHERIA 0-0. Si parte con Samele contro Szilagyi. 13.30 Entrano in pedana arbitri e, tuto è pronto perre. 13.27 Ecco il tabellone completo: KOR Corea (1)-CAN Canada (8) EGY Egitto (5)- FRA Francia (4) HUN Ungheria (3) – ITA Italia (6) IRI Iran (7) – USA Stati Uniti (2) 13.24 In caso di successo l’Italia in semisi troverà ad affrontare la vincente di Iran-Stati Uniti, con gli americani nettamente favoriti. Nella parte alta del tabellone la Corea del Sud non dovrebbe avere problemi a sbarazzarsi del Canada, per vedersela poi in semicontro la vincente di Egitto-Francia. 13.21 Il magiaro ha dovuto abdicare dopo tre medaglie d’oro consecutive, e vorrà certamente rifarsi con i suoi compagni di squadra. 13.