Ugo Maggio confermato Presidente del Consiglio Comunale

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCon 25 preferenze Ugovienedeldi Avellino per “acclamazione”. Con 25 voti raccolti a fronte di 32 consiglieri comunali complessivi, il dottor, eletto con la lista “Davvero”, viene scelto dall’Aula direttamente alla prima votazione. Dietro di lui, con otto voti si piazza Antonio Aquino, consigliere di opposizione del M5S, che di fatto assume la carica di vicedell’Assise. L’auspicio del neo eletto e riè che in Aula torni un clima di serenità e di rispetto per le parti, dopo le tensioni della scorsa consiliatura. L'articolo Ugodelproviene da Anteprima24.it.