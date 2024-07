Le pillole di Polly | recensione di Roma sono io di Santiago Posteguillo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 luglio 2024), 77 a.C. In tutta l’Urbe si respira un’atmosfera di attesa frenetica. Popolo e senato si stanno preparando ad assistere ad un processo epocale, che si terrà presso la Basilica Sempronia. A sedere sul banco degli imputati ci sarà uno degli uomini più potenti di: nientemeno che Dolabella, già braccio destro del defunto dittatore Silla ed ex governatore della Macedonia, chiamato a rispondere dei crimini gravissimi che ha commesso nel periodo in cui rivestiva quella carica. Le accusemosse direttamente da una delegazione proveniente da quel paese lontano, i cui governanti hanno preferito affidarsi alla giustiziana piuttosto che darsi alla ribellione. Dal canto suo, Dolabella se ne sta al banco degli imputati con sguardo sprezzante.