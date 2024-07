Illy Noise è il nuovo singolo del collettivo Picasso Cervéza

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 27 luglio 2024) Uscito il 19 luglio 2024, “Noise” è ildei Picasso. I Picassosono fuori con “Noise”ildel, disponibile da venerdì 19 luglio per ADA Music Italy. Prosegue il viaggio nelle soffuse atmosfere neo-soul dei Picassocon “Noise”, brano che si fa notare per la melodia accattivante e un testo che sa sorprendere con il suo sapiente mix di immagini cinematografiche e pensieri sparsi che accompagnano il tempo che il protagonista del brano passa in un pub. Cosa descrive “Noise”? “Noise” fa parte di un racconto più ampio in cui i Picassonon si limitano solamente a dare voce ai pensieri dei personaggi, ma riescono anche a creare un ambiente sonoro estremamente suggestivo, esplorando il neo-soul in modo originale.