Esce di casa in bicicletta e muore | la vittima è un uomo di 56 anni

(Di sabato 27 luglio 2024) San Paolo (Brescia), 27 luglio 2024 – E’ caduto dalla sua bici finendo in una roggia poco dopo le 14 di oggi sabato 27 luglio, in via del Cimitero vecchio a San Paolo ed è morto. Laè undi 56e la causa del decesso potrebbe esser stato un malore magari causato dal gran caldo. Il 56enne, secondo fonti locali era appena uscito di cassa ininseme alla moglie. Purtroppo nulla hanno potuto fare i sanitari: l'è morto sul posto. Toccherà ora ai carabinieri di Verolanuova stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e individuare i motivi del decesso. Sempre oggi in Lombardia, a Cava Manara nel Pavese, un motociclista di 43è stato ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia dopo uno scontro con un furgone. Domenica 21 a Milano un ciclista amatoriale era morto a Milano dopo aver urtato a bassa velocità un autobus.