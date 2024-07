La tonsillite mette ko Sinner | salta le Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 25 luglio 2024) “Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici”. Inizia così il messaggio con cui Janniksui propri profili social ha annunciato il forfait per. “Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene” ha spiegato il tennista numero uno al mondo, “ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato unae mi ha fortemente sconsigliato di giocare”. L’altoatesino era uno dei fiori all’occhiello della spedizione nonché uno dei più attesi del torneo di tennis maschile, in cui arrivava da testa di serie numero uno in virtù della sua classifica ATP. “Perdermi i Giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettievi principali per questa stagione. Non vedevo l’ora di avere l’onore di rappresentare il mio paese in questo evento importantissimo”.