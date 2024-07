A fuoco l’autoscontro notte di paura al luna park

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Carrara, 25 luglio 2024 –alper un incendio scoppiato verso le quattro di ieri mattina. Ancora sconosciuta la causa delle fiamme. A farne le spese è stata la giostra degli autoscontri, che a causa delle fiamme ha riportato ingenti danni e non potrà più far divertire bambini e ragazzi finché non si capiranno i motivi che hanno innescato le fiamme. Ildei fratelli Lazzari era già partito in ritardo a causa di problemi burocratici, e adesso la tegola di una giostra danneggiata proprio non ci voleva, soprattutto perché gli autoscontri sono tra le attrazioni più gettonate del parco giochi di Marina di Carrara. A dare l’allarme una persona che stava transitando con il cane.