Russia autobomba a nord di Mosca | Feriti un alto ufficiale dell’esercito e la moglie

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Undelle forze armate russe e suasono rimastioggi a seguito dell’esplosione di un’di. La notizia è stata confermata su Telegram dalla portavoce del ministero degli Interni russo, Irina Volk, secondo cui “è stato accertato che il 24 luglio, in uno dei parcheggi neldella capitale, un dispositivo non identificato installato in un’auto è esploso, provocando il ferimento di due persone”. Le vittime, come riporta il notiziario Astra su Telegram, sarebbero il 49enne Andrei Torgashov, vice capo dell’89esimo centro di comunicazioni satellitari delle forze armate russe, e la, entrambi trasin ambulanza in un ospedale vicino.