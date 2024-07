Tentano di rubare gomme alle auto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Cercavano diledellein sosta ma sono stati fermati dalla polizia. Tre uomini sono finiti in manette per furto aggravato in concorso. In particolare, secondo quanto spiegato dalla questura, avrebbero cercato dii pneumatici di alcunein sosta oltre ad altri oggetti. Gli arrestati sono tutti e tre di nazionalità marocchina: hanno tra i 27 e i 31 anni, due sono irregolari, il terzo è residente in provincia di Firenze. La polizia è intervenuta con una volante intorno5 dopo aver notato un’in sosta con a bordo due uomini, ritenuta sospetta, all’altezza di via Fossi del Ferro. Quando è scattato il controllo il conducente ha tentato di scappare senza riuscirci. Gli agenti nel frattempo hanno visto una terza persona che trasportava alcuni pneumatici e che li ha lasciati cadere una volta che si è accorta della presenza della polizia.