Coach Pansa guarda al campionato | Abbiamo fatto il meglio possibile

(Di lunedì 22 luglio 2024) "Con le risorse a disposizioneil".Lorenzo(foto) non ha dubbi nel giudicare la sua Elachem Vigevano che parteciperà al prossimodi serie A2. Venti squadre, una promozione diretta e una dal play-off, tre retrocessioni di cui una a fine stagione regolare. Per affrontare l’annata la società ducale ha cambiato moltissimo. Sono arrivati in gialloblù il play statunitense Mack, il centro canadese Oduro, l’ala albanese Taflaj ex-Fortitudo Bologna, il mezzo lungo serbo Jerkovic, l’esterno Galassi e da ultimi Gabriele Stefanini, ex-Chiusi che andranno ad affiancare i confermati Peroni, Rossi, Leardini e Strautmanis. "allestito una squadra con giocatori motivati e al top della carriera – sottolinea– con diversi handler, con punti nelle mani e con una fisicità diffusa che lo scorso anno ci è un po’ mancata".