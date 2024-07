Settimane per risolvere il problema Le aziende tremano dopo il black out mondiale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 luglio 2024) Ci vorranno giorni o addiritturaperché moltesi riprendano completamente dalout informatico di venerdì scorso: lo sostengono gli esperti, le cui opinioni sono state raccolte dal Financial Times. L'aggiornamento buggato di Crowdstrike ha danneggiato 8,5 milioni di PC e server Windows, che pur rappresentando meno dell'1% di tutti i dispositivi Microsoft, hanno lasciato a terra gli aerei, e causato una serie di disservizi in tutto il mondo. Secondo gli analisti, l'episodio è ancora più scioccante se si considera la solida reputazione di CrowdStrike come prima linea di difesa di moltecontro gli attacchi informatici.