Microsoft ha risposto all’FTC sull’aumento dei prezzi e l’annuncio del nuovo tier di Xbox Game Pass

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 20 luglio 2024)hain modo formale al recente attacco compiuto dalla Federal Trade Commission (l’FTC), dovuto nello specifico agli aumenti di prezzo dell’e all’introduzione delStandard del servizio in abbonamento. Difatti appena qualche ora fa l’organo di controllo del mercato USA ha inviato alla Corte d’Appello statunitense una nota, dove ha affermato che gli aumenti di prezzo deldanneggiano i consumatori, un qualcosa che avrebbero voluto evitare impedendo che venisse completata l’acquisizione di Activision Blizzard. Ma come abbiamo accennato ad inizio articolo, in realtàha affermato che iaumentati dipendono da un miglioramento alla qualità del servizio, conclamata anche dall’aggiunta di Call of Duty: Black Ops 6 su