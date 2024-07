Starbucks® raddoppia a Napoli da oggi alla Stazione Centrale il secondo store del brand in città

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 19 luglio 2024) Si inauguradiilin, il terzo in Campania e il 43° in Italia, in partnership con Percassi, licenziatario esclusivo delin Italia, e in collaborazione con Grandi Stazioni Retail. Laferroviaria dicontacirca 250 mila visite al giorno (90 milioni l’anno) e rappresenta il principale hub intermodale dellae il più importante nodo ferroviario del sud Italia. Con la riqualificazione di tutte le aree destinate ai servizi commerciali e di ristorazione, come ad esempio la Food Hall, laè diventata attrattiva anche per lae l’affluenza dei visitatori è cresciuta ulteriormente.