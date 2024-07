Giovanni Toti non risponde al giudice

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 19 luglio 2024) Si è avvalso della facoltà di nonre.ha deciso così insieme con i suoi legali. Il presidente della Regione Liguria ha preferito nonre alle domande delPaola Faggioni per la nuova accusa di finanziamento illecito. Ieri l'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari controè stata estesa anche all'accusa di finanziamento illecito, relativa al possibile coinvolgimento diretto della catena Esselunga e dell'emittente televisiva Primocanale nella trasmissione degli spot pubblicitari della campagna del governatore per le elezioni amministrative del 2022. Per questa vicenda sono indagati anche l'ex capo di gabinetto Matteo Cozzani, l'editore di Primocanale Maurizio Rossi e l'ex membro del cda di Esselunga Francesco Moncada.