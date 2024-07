Mosca minaccia | Useremo missili nucleari

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 18 luglio 2024) “Non escludo alcuna opzione”. E’ l’ennesimadella Russia all’Occidente. Sergey Ryabkov è stato chiaro Il vice ministro degli Esteri di Putin si riferisce alla decisione didi non escludere il dispiegamento di sistemistici. Lo farebbe reagendo a un eventuale dispiegamento diamericani a lungo raggio in Germania. Lo riporta la Tass. “Qualsiasi presenza concentrata di navi della Nato sul Mar Nero porrebbe ulteriori minacce alla Federazione Russa, soprattutto nella situazione attuale, tenendo presente il coinvolgimento diretto degli Stati della Nato nel conflitto attorno all’Ucraina”, ha, inoltre, dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov. “La Russia adotterà certamente tutte le misure necessarie per garantire la propria sicurezza”, ha sottolineato Peskov.