Rugby Page-Relo Con il Giappone sfida dura vogliono una rivincita

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Si avvicina l’ultimo impegno di quest’estate per la nazionale italiana di, che dopo le sfide contro Samoa e Tonga affronterà domenica mattina il, nella terza partita delle Summer Series. E se l’Italia dopo il doloroso ko subito all’esordio si è risollevata contro i tongani, i nipponici arrivano all’appuntamento dopo la brutta sconfitta subita contro la Georgia. E il mediano di mischia azzurro Martinsa che dunque non sarà unafacile. “Credo che l’ultima sconfitta deldarà a loro una grande voglia di. Non credo assolutamente che abbiano perso fiducia nei propri mezzi, anzi” ha dichiarato, che dunque avverte i compagni di non sottovalutare una formazione che forse non è più quella del 2015, ma che può far male. “Dal nostro punto di vista siamo migliorati nella fisicità nella seconda partita.