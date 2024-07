Pulitori a vapore come scegliere il modello giusto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Per chi ama fare le pulizie ed è attento all’ordine e all’igiene in qualunque contesto, abitativo e non solo, l’acquisto di un pulitore apuò essere utile su diversi fronti. Si tratta di un tipo di apparecchio particolarmente indicato per chi soffre di allergie o ha bambini piccoli. I modelli disponibili in commercio si differenziano per tipologia, dimensioni, funzioni e superfici da trattare, ma, nella maggioranza dei casi, sono semplici da utilizzare, ecologici ed efficaci. Pistole aCompatte e leggere, sono ideali per pulire aree piccole e difficili da raggiungere. Alimentate a batteria o con cavo elettrico, le pistole asono perfette per quando si è in viaggio e per pulire tappezzeria, tende, materassi, sedili dell'auto, finestre e macchie su vestiti e tappeti. Possono essere dotate, inoltre, di accessori multipli per diverse superfici.