Mbappé non è più il campionissimo di qualche anno fa | il Real Madrid è bello sulla carta ma impossibile|Primapagina

(Di mercoledì 17 luglio 2024) 2024-07-16 22:15:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Nello stesso giorno. Quasi alla stessa ora. “Mezzogiorno di fuoco”, come titolava un vecchio film di far west. Duello ideologico ad armi pari. Contemporaneo. Tra due notizie opposte eppure salutate entrambe da applausi, anche se sembra razionalmente impossibile. Southgate si dimette dalla guida della nazionale inglese: giusto. Giustissimo, secondo l’opinione comune. Aveva giocatori fortissimi, ma senza gioco. Mbappe viene presentato dal: giusto, anche se costosissimo. Ma si ripaga con i soldi delle magliette vendute in tutto il mondo. Preparatevi: entro 24 ore leggerete già numeri strabilianti.