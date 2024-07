Le spiagge libere di Gallipoli | un paradiso per tutti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 17 luglio 2024), situata sulla costa occidentale del Salento, è famosa per le sueincantevoli e il mare cristallino.attira turisti da tutto il mondo, grazie alla bellezza naturale e alla varietà delle sue. Questa località balneare, infatti, offre una vasta gamma di, ciascuna con il suo fascino e le sue peculiarità. Baia Verde, ad esempio, è una delle più famose. Situata a sud del centro città, questa spiaggia è rinomata per la sua sabbia fine e dorata e per le acque limpide e poco profonde, ideali per famiglie con bambini. Nonostante la presenza di numerosi stabilimenti balneari, Baia Verde offre anche ampi tratti di spiaggia libera, perfetti per chi cerca una giornata di mare in totale libertà.