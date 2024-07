Vance il paladino di contadini e operai dell’America profonda Con lui Biden ha un problema in più

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 16 luglio 2024) James Davidnon ha ancora 40 anni ed è già senatore. Li compirà il prossimo agosto. È un giovanotto dell’Ohio che ce l’ha fatta. Ha servito nei Marines, laurea a Yale. Ma non è come la maggioranza degli studenti dell’ivyleague. È quello che chi crede ancora nei sogni definisce figlion dream. Ha raccontato la sua infanzia turbolenta, tutt’altro che comoda, in un bestseller del 2016 dal titolo “HillbillyElegy”, poi diventato un film diretto da Ron Howard. Sarà il running mate di Donald Trump per questa dannata corsa verso la Casa Bianca. Rappresenta il meglio che la ferrosa RustBelt può offrire. È il fiore all’occhiello di una terra diche, come quattro anni fa, grida vendetta alla storia. È lì che Trump intende fare la differenza. L’Americache non capisce, o non interessa, e in fondo non conosce le beghe della vecchia Europa.