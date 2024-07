Pallamano A2 Femminile Publiesse Chiaravalle Caterina Mariniello si trasferisce in Francia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 16 luglio 2024) La talentuosa pivot 20enne,se doc e nel giro delle Nazionali italiane giovanili, giocherà nel club Angoule?me Charente. “Porteròcon me, resterà per sempre casa mia”, 16 luglio 2024 – Dopo le partenze annunciate per la squadra di A Gold maschile, lascia la, capitano uscente della squadra di A2, nata e cresciuta in società. La classe 2004 si appresta a partire per un’avventura importante aldilà delle Alpi, in, con l’Angoule?me Charente Handball, in Nationale 1. La pivotse disputerà quindi la stagione 2024/2025 con la squadra francese, che milita nella terza divisione nazionale, ma, come ama ricordarci, seguirà sempre da lontano le gesta delle sue ex compagne biancoblu.