Donna trovata morta in una scarpata a Ischia fermato per maltrattamenti il compagno | Ha ignorato le sue richieste di aiuto

(Di martedì 16 luglio 2024) Il cadavere di Marta Maria Ohryzko era stato trovato domenica scorsa ai piedi di unanella frazione del Vatoliere a Barano d’. Oggi i carabinieri hanno eseguito il fermo, disposto dalla procura di Napoli, per il convivente della. Il 41enne di nazionalità russa è accusato di. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti la 33enne di origini ucraine, sarebbedopo un’agonia durata ore, durante le quali, nonostante fosse gravemente ferita ha chiestovia telefono, con messaggi in chat e telefonate.che sarebbero state tutte ignorate dal. Le ricerche dellaerano iniziate domenica mattina dopo che le forze dell’ordine erano state avvisate della scomparsa proprio dal convivente. Marta Maria era statain unaa poca distanza dalla roulotte in cui abitava con l’uomo.