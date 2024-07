Perché i Rolling Stones si chiamano così?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 12 luglio 2024) Idevono il loro nome a un pezzo del 1950 di Muddy Waters, Rollin Stone, reinterpretazione di Catfish Blues. La storia tramandata ai posteri vuole che Brian Jones abbia scritto un annuncio sulla rivista Jazz Weekly il 2 maggio del 1962, per formare un nuovo gruppo. Via via rispondono il tastierista Ian Stewart, Keith Richards e Mick Jagger. Sono proprio questi ultimi a voler dare un’impronta blues alla band. Dopo vari assestamenti, il gruppo prende forma. La formazione originaria è composta da Mick Jagger (voce), Keith Richards e Brian Jones (chitarre), Dick Taylor (basso), Ian Stewart (piano). Nel dicembre ’62 arriveranno anche Bill Wyman al basso e nel ’63 Charlie Watts alla batteria, per un quartetto che sarà definitivo, dopo la morte di Jones, avvenuta il 3 luglio 1969 (farà parte del famigerato club 27).